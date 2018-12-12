شكرا لقرائتكم #عائض_القرني يوضح فضل الاستغفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الداعية الدكتور عائض القرني أن الاستغفار غسل للنفس من أوضارها، وتنظيف للروح من أدرانها.

وقال القرني: إن الاستغفار أيضًا طلب العفو من الباري، والتوسّل في إقالة العثرة، وغفران الزلّة، ومحو الخطيئة، وطلب السماح من أرحم الراحمين، ورجاء العفو من أكرم الأكرمين.

وشدد على أن الاستغفار هو حياة الأمل والرجاء، وعودة التفاؤل برحمة رب الأرض والسماء.

وتابع القرني: “ركعتا الضحى خير من الدنيا وما فيها، هي محطة استراحة تعيد لك الأمل، وتُجدّد لك النشاط، وتحط عنك الخطايا، استعن بالله وصلّها”.

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