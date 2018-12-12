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شكرا لقرائتكم المملكة والإمارات تبدآن استخدام عملة رقمية في تسويات عابرة للحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كشف محافظ المركزي الإماراتي أن السعودية والإمارات بدأتا استخدام التكنولوجيا الرقمية في تسويات عابرة للحدود.
وأضاف مبارك راشد المنصوري محافظ البنك المركزي الإماراتي أن المملكة وبلاده بدأتا استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها.
كما قال المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.
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