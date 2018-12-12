شكرا لقرائتكم #البنوك_السعودية : 7 نصائح يجب اتباعها عند توقيع عقد التمويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تنظيم التعاملات الائتمانية بين الجهات المالية والأفراد من خلال اللوائح والأنظمة التي تضمن الشفافية والإفصاح في التعامل. فقبل حصول العميل على أي منتج تمويلي، عليه أن يوافق خطياً على عقد التمويل الذي يصاغ بطريقة مهنية ونظامية لضمان حقوق المتعاقدين.

وبالنسبة إلى أهمية الإلمام بالشروط والأحكام الخاصة بعقد التمويل قبل التوقيع فهي:

تحديد الأطراف المشاركة في عملية تقديم التمويل

معرفة حقوق ومسؤوليات كل من الجهة الممولة والعميل

معرفة قيمة الرسوم المصاحبة للمنتج

تحديد قيمة الغرامات الناتجة عن الإخلال بأي من بنود العقد

طرق تسوية المنازعات والخلافات بين الأطراف

بعض النصائح التي يجب اتباعها عند توقيع عقد التمويل:

1- قراءة الشروط والأحكام

يقوم البعض بتخطي قراءة شروط وأحكام العقد أو لا يكمل قراءة ما بدأه، مما قد يعود بالضرر على أمواله أو قد يعرضه للمساءلة القانونية في بعض الأحيان نتيجة لعدم الإلمام بحقوقه والتزاماته.

قد كفلت المؤسسة حق العميل في أن يسأل عن كل بند في العقد وعن كل فقرة لم يفهمها أو لم يستوعبها، وعلى البنك أن يشرح للعميل بنود العقد وتفاصيله.

2- التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد

تأكد من صحة بياناتك الأساسية مثل عنوان المراسلات وأرقام التواصل المذكورة في العقد، بحيث يسهل عملية التواصل بين جميع الأطراف في أوقات الضرورة. فوجود أي أخطاء بالبيانات بعد التوقيع على العقد، قد يضعف قدرة التواصل بين الأطراف أو افتقاد مبدأ سرية التعامل، كإرسال خطابات البنك إلى عنوان خاطئ.

3- عدم التوقيع على نماذج غير كاملة

عليك التأكد من اكتمال نموذج العقد في عدد صفحاته، وكذلك التأكد من ملئ كافة الحقول المطلوبة، وعدم التوقيع على نماذج فارغة أو غير مُكتملة، لتجنب أي تغيير أو تعديل في البيانات دون علمك وقد يترتب عليها أعباء مالية وقانونية.

4- تأكد من الحصول على نسخة العقد

تذكر الحصول على نسخة من العقد والمستندات الخاصة بالمنتج الذي حصلت عليه، بعد إثبات كافة التواريخ واستيفاء كل التوقيعات عليه. و قم أيضاً بالاطلاع على النظام واللائحة التي تنظم عملية التمويل من جهة المؤسسة.

5- تحديد فترة التمويل وقيمة الأقساط

ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية.

6- الاستعانة بمن له خبرة

لا يمنع استشارة من لديه خبرة للحصول على المشورة النظامية والمالية الخاصة ببنود العقد، كما يحق للعميل أن يعترض على بعض البنود أو الفقرات التي يرى أنها ليست في صالحه.

7- المطالبة بحقوقك

يحق لك إذا كنت متضررًا من عقد التمويل المبرم بينك وبين البنك أو شركة التمويل، سواء كانت فقرة في العقد أو عند الإخلال بالاتفاق أن تتقدم بشكواك إلى وحدة الشكاوى في البنك. وفي حال تلقيت ردًا غير مبرر أو مقنع، عليك تقديم شكواك لإدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد عبر موقع “ساما تهتم” للنظر فيها.

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