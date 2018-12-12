الان تتابع “مكافحة المخدرات” توجه رسائل للطلاب وأولياء الأمور قبيل الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

بعثت مديرية مكافحة المخدرات، عبر الجوالات، عددا من الرسائل التوعوية للطلاب والطالبات، بأضرار وأخطار المخدرات وأضرارها، والحذر ممن يروّج لها، واستغلالهم لفترة الاختبارات لنشرها.

وتلقّت الهواتف عددا من الرسائل النصية sms اليوم كان نصها: “طالبا كنت أو طالبة.. اعتمد على ربك وثق بنفسك.. واحذر ممن يخدعك بتناول ما يضرك.. مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات”.