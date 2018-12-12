الان تتابع أمانة الرياض تغلق 5 محال وتصادر 2800 كجم من المواد الغذائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة، بأمانة منطقة الرياض، اليوم، حملة بالبطحاء، بمشاركة دوريات الأمانة والإدارة العامة للنظافة ووزارة التجارة وفرع وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والجهات الأمنية. وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 5 محال، ومصادرة نحو 2800 كجم من المواد الغذائية، كما ضبطت عددا من المخالفات.

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