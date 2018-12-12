الان تتابع وفاة سعيد القحطاني.. آخر من شارك في توحيد المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات توفي صباح اليوم، المعمر السعودي سعيد القحطاني، عن عمر ناهز 118 عاما. ويعد الراحل آخر الباقين على قيد الحياة ممن شاركوا في توحيد المملكة العربية السعودية، رحمه الله.

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