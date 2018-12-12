شكرا لقرائتكم خبر الصحة تكرم مستشفياتها المتميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

تكرم وزارة الصحة في الرياض اليوم بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المشاريع المتميزة لتحسين الأداء في مستشفياتها بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال اللقاء الخاص لعرض تقرير برنامج أداء الصحة لعام 2018، كما تكرم المديريات والتجمعات الصحية المتميزة في البرنامج والجهات المتعاونة مع البرنامج.

يذكر أن «الصحة» تنفذ برنامج «أداء الصحة» من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات، هي «الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات»، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء، ويستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.