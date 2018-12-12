شكرا لقرائتكم خبر مركز طوارئ من 11 جهة يستقبل بلاغات 1600 مدرسة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أمس، مركز العمليات والطوارئ المدرسية بتعليم مكة المكرمة لاستقبال البلاغات والخدمات المدرسية لأكثر من 1600 مدرسة بتعليم مكة، عبر قناة المشاريع والصيانة، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي. وأوضح الحارثي أن المركز يعتبر مبادرة نوعية لاستقبال البلاغات عبر الهاتف المجاني 8002450011 المدعوم بثمانية خطوط، وتسجيلها في برنامج الماجد للصيانة، أو عن طريق برنامج الماجد للأجهزة الذكية مباشرة، وتحويل البلاغات إلى مستقبلي البلاغات، حيث خصص أشخاصا لمتابعة البلاغات الطارئة والحرجة مباشرة، وتحويلها لشركات الصيانة، ومتابعتها مع الفرق الميدانية لإنهائها، إضافة إلى أن هناك بلاغات تحول بعد التنسيق لعدد من الشركات والجهات المعنية، حيث يستقبل مندوبو هذه الشركات البلاغات والتعامل معها وفق آلية متبعة لذلك، علما أن هناك مندوبين لإدارة الأمن والسلامة وإدارة الخدمات العامة والحراسات الأمنية لمتابعة البلاغات، لافتا أنه يتم استقبالها على مدار الساعة من خلال فترتين صباحية ومسائية، وتتعامل معها 11 جهة عبر مندوبيها.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والخدمات المساندة محمد المدخلي، أنه انطلاقا من وعي إدارة تعليم مكة العميق بواجبها تجاه رعاية المدرسة ومنسوبيها طلابا ومعلمين وإداريين، وتأسيسا على هذا المبدأ ولأهمية المبادرة في معالجة تأمين احتياج المدارس من الصيانة، وتعزيز جانب السلامة في المباني، فقد تم بتظافر الجهود تأسيس مركز يعنى بالخدمات المدرسية، وهي مبادرة نوعية في آلية عملها.

الإدارات التي تستقبل بلاغات المدارس:

إدارة الصيانة والتشغيل

الخدمات العامة

تقنية المعلومات

الأمن والسلامة المدرسية

النقل المدرسي، شركة المياه

الاتصالات السعودية

شركة

الكهرباء

أمانة العاصمة المقدسة

الجهات الأمنية

الهلال

الأحمر

الدفاع

المدني