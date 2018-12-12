- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه وثقته في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مشيراً إلى أنه "قائد في السعودية وهي حليف جيد للغاية".
وذكر ترامب في مقابلة مع "رويترز" عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد؛ فقال: "يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".
شاهد أيضاً: وزير الخارجية السعودي يقول إن بلاده لا تسلم مواطنيها
مقدم بواسطة: رويترز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الشموع تضيء ليل البتراء بالأردن
يأتي الغروب ليجبر زوار الكثير من المواقع السياحية القديمة في العالم على مغادرتها، إلا أن خزنة البتراء في الأردن، المقصد السياحي الأكثر شهرة في المملكة، تسمح لزوارها بالدخول والتجول ليلا.Reuters
-
جدات يقدمن عرض أزياء لملابس النوم في روسيا
عرض أزياء لكن للجدات شهدته العاصمة الروسية موسكو ليضفي بهجة على مدينة تتسم بالجدية عادة.Reuters
-
توقف حركة قطارات المسافات الطويلة في ألمانيا بسبب إضراب
قالت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) إن عمال السكك الحديدية في البلاد أضربوا عن العمل لمدة أربع ساعات صباح يوم الاثنين بسبب الأجور مما أوقف حركة قطارات المسافات الطويلة وأضر بحركة قطارات الركاب والشحن.Reuters
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
وأكد الرئيس الأمريكي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يملك سلطة قوية، والجميع ملتفّ حوله ويدعمه.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مجدداً: أثق في ولي العهد والسعودية حليف جيد للغاية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .