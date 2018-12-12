السعودية | التعليم: تأجيل رفع ملفات المرشحين للإيفاد للتدريس بالخارج إلى 4 جمادى الأولى

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التعليم: تأجيل رفع ملفات المرشحين للإيفاد للتدريس بالخارج إلى 4 جمادى الأولى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:46 صباحًا, 12 ديسمبر 2018 م المناطق _ الرياض أعلنت الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج، اليوم، تأجيل رفع ملفات المرشحين للتدريس في الخارج إلة موعد أقصاه 4 جمادى الأولى 1440. وأوضحت الإدارة أن سبب التأجيل نظرا لتأخر ظهور نتائج اختبارات كفايات المعلمين، واختبار step.

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