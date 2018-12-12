السعودية | شابة سعودية تحولت من أخصائية نفسية لصاحبة مشروع لتلميع السيارات

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:12 صباحًا, 12 ديسمبر 2018 م

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استطاعت الشابة السعودية شدى عبدالحليم أن تصبح واحدة من رواد الأعمال بالمملكة؛ وذلك بعدما تمكنت من امتلاك مشروع لتنظيف وتلميع السيارات بجدة.

وبحسب “المدينة”، تخرجت شدى في جامعة الملك سعود بمسمى أخصائية نفسية، لكنها عملت بمهنة الشيف؛ حيث كانت تهوى الطبخ منذ الصغر، ودخلت سوق العمل في هذا المجال من خلال البازارات عام 2013، وطوّرت منتجاتها وأدخلت عليها نكهات مختلفة لم يستخدمها أحد من قبل، حسب قولها.

وتقول إنها نجحت وتوسعت تدريجيًا لإعداد البوفيهات وكانت تسوّق منتجاتها عبر مواقع التواصل، لكن كان لديها طموح كبير في تدشين مشروع لتنظيف وتلميع السيارات، وبدأت رحلة التحدي والإصرار لامتلاك مشروع كهذا يعد حكرًا على الرجال.

وتؤكد شدى، التي حصلت على جائزة إصرار من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن زوجها كان الداعم الأساسي لها منذ بداية المشروع حتى تعلمت جميع تفاصيل المهنة، وافتتحت أول فرع لها وكانت تشرف عليه وتديره بنفسها، ومن أرباحه استطاعت افتتاح فرعين آخرين.