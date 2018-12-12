شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تمديد فترة رفع ملفات المرشحين للإيفاد للتدريس في الخارج حتى 4 جمادى الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت الإدارة العامة للمدارس أعلنت الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم، تأجيل موعد رفع ملفات المرشحين للإيفاد للتدريس في الخارج من إدارات التعليم للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة، ليصبح في موعد أقصاه يوم الخميس 1440/5/4. وأوضحت الإدارة وفقا لتغريدة أرفقها المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي على حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أن ذلك جاء نظراً لتأخر ظهور نتائج اختبارات كفايات المعلمين واختبار (STEP).



شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تمديد فترة رفع ملفات المرشحين للإيفاد للتدريس في الخارج حتى 4 جمادى الأولى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .