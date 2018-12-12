شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف مراجع استقبلهم مركز خدمات المستفيدين في «صحة جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

قدّم مركز خدمات المستفيدين بصحة جدة خدماته لأكثر من 80.500 مراجع بنسبة إنجاز بلغت 97%، وذلك خلال العام الماضي 1439.

وتم تقديم الخدمة للمستفيدين بشكل مباشر، دون أن يتكبدوا عناء التنقل بين إدارات المديرية، كما يحرص المركز على تقديم خدماته بسرعة وإتقان وجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتم بالتعاون مع كافة الجهات للوصول إلى رضا المستفيد.

يذكر أن مركز خدمات المستفيدين مجهز بجميع التجهيزات التقنية والإلكترونية، وأماكن الانتظار وشاشات العرض، كما أنه في حال لم تتم خدمة المستفيد بالمركز أو احتاج إلى خدمة إضافية، أو مقابلة أي مسؤول فإنه يتم التنسيق من قبل المركز لإيصاله إلى المسؤول المختص تسهيلاً للمراجع والعمل على راحته.