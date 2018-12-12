شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مستشفى النساء بالجوف مركزاً لدبلوم الدراسات العليا السعودي لطب الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقّع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف والهيئة وقّع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف والهيئة السعودية للتخصصات الصحية اتفاقية لبدء برنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال. وسيتيح البرنامج للمستشفى تأهيل وتدريب الأطباء للحصول على درجة طبيب نائب «طبيب أخصائي»، وسيبدأ القبول في البرنامج اعتبارا من بداية عام 2019 ضمن شروط حددتها الاتفاقية وستكون مدة التدريب عامين كاملين، بعدها يحصل الطبيب على دبلوم الدراسات العليا السعودي في تخصص طب الأطفال، وبإذن الله سيسهم البرنامج في زيادة عدد أطباء الأطفال المتخصصين في طب الأطفال بالمنطقة ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



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