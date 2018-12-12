"تعليم مكة" توجه مديري المدارس بضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة قادة المدارس بنين وبنات بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والطفولة المبكرة) لضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.
جاء ذلك من خلال تعميم عاجل وهام حصلت "سبق" على نسخة منه، أرفقت بمعيته صيغة لخطاب يطبع ويرسل لأولياء الأمور، بعد تعديل في صيغته وتوقيعه من قِبَل قائد المدرسة لمد جسور التواصل بين المنزل والمدرسة.
وبيّنت من خلاله أهمية هذه الأيام؛ داعية ولي الأمر إلى حث ابنه على الحضور؛ لوجود برامج إثرائية وتعزيزية وعلاجية.
وأكدت أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك الخطط، عن طريق مكاتب إدارات التعليم والمدارس؛ لضمان تطبيقه والتعامل مع حالات الغياب بالإجراءات المحددة.
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