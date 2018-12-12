فيديو تجاوزات الأمانة وفرع العمل يثير الجدل بتبوك.. و"الخليج 365" ترصد التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - مواطن زعم وجود مخالفات بالسوق المركزي.. والرد الرسمي: جانَبَه الصواب

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، جدلاً حول مدى صحة المعلومات التي رافقت التصوير، والتي أكد ناشرها أنها صحيحة؛ اتهم فيها أمانة المنطقة وفرع العمل بتبوك، بوجود تجاوزات تتلخص في عمل محلات تجارية في السوق المركزي بتبوك دون ترخيص من الأمانة؛ فضلاً عن وجود عمالة وافدة تعمل في محلات المفروشات مكان السعودي.. قبل أن توضح هذه الجهات لـ"الخليج 365" موقفها وتفصيل حقيقة المعلومات.

وتفصيلاً، انتشر مؤخراً فيديو قام فيه أحد الأشخاص -لم يوضح اسمه أو تاريخ التصوير- بالتأكيد على أن المحلات التجارية في السوق المركزي بتبوك تعمل بدون ترخيص نهائي، واستخدم مفردة "جميع المحلات التجارية"؛ مطالباً في الفيديو الذي قام بتصوير السوق المركزي فيه، بتدخل عاجل، كما أكد أن هناك عمالة وافدة تعمل في سوق المفروشات.. ولم يحدد الفيديو أياً من هذه المحلات التجارية؛ ولكن أشار إلى أنه تقدم بشكوى على الأمانة بشأن ذلك.

بدورها، أرسلت "الخليج 365" الفيديو للجهات المعنية التي تجاوبت سريعاً، وأكدت عدم دقة ناشر الفيديو، وأن المعلومات التي رافقته غير دقيقة وقد جانبها الصواب.

وأكدت أمانة تبوك أن جميع المحلات التجارية في السوق المركزي بتبوك صادرة لها رخص بلدية وتُجدد سنوياً؛ حيث أكد المتحدث الإعلامي لأمانة تبوك المهندس إبراهيم الغبان لـ"الخليج 365"، أن جميع تلك المحلات صادرة لها رخص بلدية وتجدد سنوياً في حال اكتمال المسوغات النظامية والموضحة في بوابة "بلدي".

وبيّن الغبان "أن التأخير الحاصل في تجديد بعض التراخيص المنتهية للمحلات في السوق المركزي، يعود إلى تأخر المستثمر في توقيع عقود إيجار تلك المحلات وتصديقها، وقد تم مخاطبة المستثمر وإعطاؤه مُهلة أسبوع لتجديد العقود؛ ليتمكن أصحاب تلك المحلات من تجديد تراخيصهم البلدية في حال انتهائها".

من جهته، أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة تبوك محمد الحربي لـ"الخليج 365" أن قطاع السجاد لم يتم توطينه بشكل كامل؛ مبيناً أن توطين هذا القطاع سيكون بدءاً من 1/ 5؛ لافتاً إلى أن نظام العمل الآن يسمح بعمل الوافد إلى جانب السعودي في قطاع السجاد، وقال إن فرع الوزارة قام مساء أمس بجولة تفتيشية على السوق؛ للتأكد مما ورد في الفيديو، واقتصرت المخالفات على عدد من العمال الذين لا يعملون على الكفالة.

وأضاف بأنه سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 1/ 5/ 1440هـ.