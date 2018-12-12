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انت الان تتابع متأثرة بالتفاؤل بشأن اتفاق "أوبك".. أسعار النفط تواصل ارتفاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم، متأثرةً بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها حول خفض الإنتاج، والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود"؛ المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير 49 سنتاً؛ ليبلغ سعره 52,14 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل برنت نفط بحر الشمال؛ المرجع الأوروبي تسليم فبراير، فقد ارتفع 53 سنتاً إلى 60,73 دولار.
متأثرة بالتفاؤل بشأن اتفاق "أوبك".. أسعار النفط تواصل ارتفاعهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12
واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم، متأثرةً بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها حول خفض الإنتاج، والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود"؛ المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير 49 سنتاً؛ ليبلغ سعره 52,14 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل برنت نفط بحر الشمال؛ المرجع الأوروبي تسليم فبراير، فقد ارتفع 53 سنتاً إلى 60,73 دولار.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
11:09 AM
ارتفع برميل مزيج برنت نفط بحر الشمال إلى 60,73 دولار
واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم، متأثرةً بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها حول خفض الإنتاج، والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود"؛ المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير 49 سنتاً؛ ليبلغ سعره 52,14 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل برنت نفط بحر الشمال؛ المرجع الأوروبي تسليم فبراير، فقد ارتفع 53 سنتاً إلى 60,73 دولار.
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المصدر : الخليج 365
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