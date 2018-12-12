متأثرة بالتفاؤل بشأن اتفاق "أوبك".. أسعار النفط تواصل ارتفاعها

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع برميل مزيج برنت نفط بحر الشمال إلى 60,73 دولار

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم، متأثرةً بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها حول خفض الإنتاج، والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود"؛ المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير 49 سنتاً؛ ليبلغ سعره 52,14 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال؛ المرجع الأوروبي تسليم فبراير، فقد ارتفع 53 سنتاً إلى 60,73 دولار.