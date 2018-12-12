مجموعة سليمان الحبيب تحصل على جائزة المبادئ الأربعة لتطبيق "كايزن"

محمد بن مسعود - الدمام - تُعنى بتطبيق فلسفة التحسين المستمر لتحقيق سرعة في الحركة التنظيمية

حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على جائزة (كايزن) لنهج الإدارة اللينة لعام 2018م، والتي تُعنى بتطبيق فلسفة التحسين المستمر لتحقيق سرعة في الحركة التنظيمية عبر تحديد القيمة والتخلص من الهدر والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تقليص الوقت المستغرق للانتهاء من العمل، وخفض الكلفة، وتحقيق أهداف، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لدى مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بفندق الفور سيزون بالرياض، وحضره فيصل النصار الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية؛ حيث قام باستلام الجائزة من سيف الشيشكلي الشريك المؤسس لشركة المبادئ الأربعة.

وخلال الحفل قال الشيشكلي إنه سعيد بحصول المجموعة على هذه الجائزة نظير ما قدمته من جهود شملت تطبيق برامج نهج الإدارة اللينة، والذي استمر 8 أشهر، تم خلالها العمل على الكثير من الجوانب، وأهمها الحد من الفترة الزمنية اللازمة لطلب الموارد من الموردين، وتأمينها للمستشفيات؛ الأمر الذي يساهم في تقليل المخزون الموجود سواء في المستودعات الرئيسية أو الثانوية، بالإضافة إلى غيرها من الأركان الهامة الأخرى.

من جانبه قال فيصل النصار: إنه في البداية تم تشكيل فريق إدارة المجموعة، فهم عميق للتحديات التشغيلية من خلال الإشراف المباشر والدقيق؛ وذلك من أجل العمل على أرض الواقع سواء في الأقسام أو المستودعات أو المرافق الأخرى؛ لذلك اعتمد فريق المجموعة على دعم من المستشارين منذ البداية وفقاً لمنهج "القاعدة إلى القمة". ثم قام فريق شركة المبادئ الأربعة بعد ذلك بإجراء تحليل لكل من أقسام المشتريات والمستودعات سواءً كانت رئيسية أو ثانوية، ثم قمنا بمتابعة البرامج اللوجيستية وصولاً إلى المخزون الموجود في جميع أقسام المستشفى.

وقال النصار: إننا حققنا -ولله الحمد- نجاحاً كبيراً بعد أن واجهنا الكثير من التحديات في بداية المشروع بالعديد من الإدارات والأقسام، على سبيل المثال كان هناك كثير من وقت الطاقم الطبي غير مستغل بحكم مشاركته بطبيعة الحال في الأنشطة اللوجيستية لتأمين العديد من الموارد الطبية. وبالنظر إلى الحجم الهائل للأنشطة -وبالتالي للمواد التي تستهلكها المجموعة- فإن هناك تحدياً هاماً آخر يتمثل في الحد من هدر الاستهلاك والتحكم في معدل انتهاء صلاحية المواد الطبية.

وأشار النصار إلى أنه بمجرد قيام الفريق بجمع مجموعة كاملة من البيانات والتدابير؛ تم إنشاء رؤية جديدة لسلسة إنتاج التوريد في المجموعة. وهذا نظام تتوافر فيه المواد للمستخدمين النهائيين بشكل دائم ومستمر، وهو في الحقيقة نتيجة تطبيق نظام "كان بان"؛ إذ تم ترجمة الرؤية لمفهوم تشغيلي وتفصيلي، كما تم ضبطه للتعامل مع تقلبات طلب المستخدمين وتغير تسليم الإمدادات اللوجيستية للمستخدمين.

وأضاف النصار أنه وفقاً لتجربتنا في تطبيق إدارة النهج اللين مع شركة المبادئ الأربعة؛ نستطيع القول بأنها لم تكن بالمرحلة السهلة؛ ولكنها -ولله الحمد- حققت تحسينات سريعة وقابلة للقياس، ومؤمنون بأنها ستكون مستدامة بإذن الله تعالى؛ مما سيكون له الأثر الجيد والإيجابي من أجل الارتقاء بتجربة المرضى في مستشفيات المجموعة كافة.

وفي الختام قال فيصل النصار: إننا نقدم شكرنا وتقديرنا الخالص لشركة المبادئ الأربعة على قبول ترشحنا لهذه الجائزة والفوز بها؛ وذلك من بين العديد من الشركات الكبيرة المشاركة والمتقدمة للحصول عليها، وهذا يؤكد أننا نعمل من أجل الوصول إلى أعلى درجات التطوير والتحديث في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.