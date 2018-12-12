بدء وصول المجموعة الثالثة عشرة من برنامج ضيوف الملك سلمان للعمرة إلى المدينة المنوّرة

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت طلائع ضيوف المجموعة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، التوافد على المدينة المنوّرة الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث وصل وفد المستضافين من دولة جزر القمر وعددهم (19) ضيفاً، ويتوالى وصول الضيوف البالغ عددهم (203) معتمرين ومعتمرات من الشخصيات الإسلامية البارزة من (9) دول من إفريقيا، وهي: إثيوبيا، إريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا، ومن المقرر أن يكتمل الضيوف يوم غد الخميس.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الأمين العام للبرنامج المكلف علي بن عبدالله الزغيبي؛ وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث تمّ إنهاء إجراءات وصولهم ثم استقلوا الحافلات إلى مقر إقامتهم في فندق كراون بلازا بجوار الحرم النبوي الشريف.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله- على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنوّرة، مشيدين بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التواصل المستمر مع المسلمين لمناقشة قضايا الأمة الإسلامية، واصفين البرنامج بأنه عملٌ جليلٌ من خادم الحرمين الشريفين يصب في خدمة الإسلام والمسلمين، ويُضاف إلى جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.

وقال الأمين العام المكلّف الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي؛ إن اللجان العاملة في برنامج العمرة والزيارة أعدّت برنامجاً ثقافياً ودعوياً متميزاً للضيوف وفق توجيهات الوزير المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وبمتابعة فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل؛ في كل من المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، حيث يتضمن في المدينة: لقاء مع إمام الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وشهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومعرض القرآن الكريم.