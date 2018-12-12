مع اقتراب الامتحانات .. إعلانات الدروس الخصوصية تنتشر .. ومختص يحذّر

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أصبحت ظاهرة تجارية أكثر من كونها تعليمية ويعتمد عليها كثيرٌ من الطلاب

مع قرب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بدأت الدروس الخصوصية تعاود نشاطها رغم تشديد وزارة التعليم بمنعها.

وعلى الرغم من التشديد الوزاري وإدارات التعليم إلا أن إعلانات الدروس الخصوصية تنتشر في الشوارع وفي المحال التجارية حتى إنها أصبحت ظاهرة تجارية أكثر من كونها تعليمية، فأصبح اعتماد كثير من الطلاب قبل بدء الاختبارات في نهاية كل فصل دراسي على الدروس الخصوصية بنسبة عالية جداً، وتراوح أجور معلمي الدروس الخصوصية بين 300 و500 ريال للحصة الواحدة.

الخبير والمستشار التعليمي الدكتور محمد العامري؛ قال لـ "الخليج 365": مع حلول الاختبارات وسعي الوالدين لتوفير كل ما يعتقدون أنه يسهّل وييسّر نجاح الأبناء وحاجة بعضهم إلى مزيدٍ من الشرح والاستيضاح يتجه بعضهم نحو الدروس الخصوصية لعلها تكون الحل، والبعض يلجأ إليها ليلة الاختبار.

وأضاف العامري: رغم منع الدروس الخصوصية من قِبل الوزارة وتحذير مجمل الخبراء التربويين منها إلا أن البعض قد لا يدرك خطرها وتأثيرها السلبي في أداء الطلاب.

وتابع: لهذا يستغل بعض المعلمين من بعض الجنسيات الوافدة أو مَن يرى نفسه قادراً على تقديم دروس خصوصية للأبناء هذه الفرصة، ويتسابقون في نشر أرقامهم لاقتناص حاجة الأسرة والتلاميذ، وقد يبالغون في وضع رسوم كبيرة ترهق الأسرة مع وعود وأوهام بقدرتهم على تلخيص المقررات بشكل يضمن نجاح التلميذ.

وأردف: كلنا يعرف، أن المقررات الدراسية الحديثة أصبحت تعتمد على المدرسة البنائية والتعلم النشط، وأن الفهم أصبح هو محور عملية التعلم، وأن عمليات التقويم الحديثة أصبحت تركز على التقويم المعتمد على الأداء الذي يجعل التقويم بنائياً يبدأ مع الطالب من بداية الفصل ويتوّج بنهايته، ولهذا يجب التحذير من هذه الدروس التي لا تقدم إلا جرعات خادعة من التعليم يركز فيها على الحفظ، وقد لا يكون المعلم الخصوصي متخصصاً أو مطلعاً على بناء وحدات المقررات الحديثة وأهدافها.

وأكّد الدكتور العامري؛ أننا بهذه الدروس والجرعات قد نتعارض مع ما يقدمه المعلم الفعلي للطالب في الفصل الدراسي والقدرات التي يركز على تنميتها المعلم في المدرسة، لهذا ننصح الأسرة بالتخطيط الشامل للتعلم وليس العمل بإدارة الأزمة.