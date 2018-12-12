"جوجل" تزف نبأً ساراً لكل مستخدمي هواتف "أندرويد"

محمد بن مسعود - الدمام - أزالت عدداً كبيراً من التطبيقات الخطيرة للمستخدمين

زفّت شركة "جوجل" الأمريكية، نبأً ساراً لكل مستخدمي نظام تشغيل الهواتف الذكية الأشهر "أندرويد".

وقالت "جوجل"؛ وفقاً لما نقله موقع "أندرويد كوميونتي" التقني المتخصص: إنها أزالت عدداً كبيراً من التطبيقات الموجودة على متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي"، والتي اكتشفت أنها تحوي عدد من البرمجيات الضارة.

وأوضحت "جوجل" أن كل التطبيقات الموجودة على متجرها "جوجل بلاي" حالياً تعتبر مشروعة وسليمة بنسبة 100%.

واستهدفت "جوجل" في حملة التطهير الأخيرة كل التطبيقات التي تحوي برمجيات خبيثة؛ حتى تلك التي تحوي نظم الإعلانات الاحتيالية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن معظم التطبيقات التي تم إزالتها من متجر "جوجل بلاي"، يصل عدد مرات تحميلها لأكثر من 2 مليون أو أكثر مرة تحميل، وأبرزها تطبيقات ألعاب وتطبيقات أدوات مساعدة.

وكانت تلك التطبيقات تسمح بالولوج إلى خوادم "أندرويد" بصورة سرية، كما تفتح متصفحات خفية تستهلك بيانات المستخدمين بصورة سرية من دون أن يدروا.

وكان عدد من الخبراء قد كشفوا عن أن هناك تطبيقات تحتاج إلى إزالتها بشكل عاجل من الأجهزة التي تعمل على نظام "أندرويد"؛ حيث تتواجد إلى الآن في متجر "Google Play".

وأجرت الدراسةَ شركة "إي إس إي تي"، ولاحظ القائمون عليها أن هذه التطبيقات تندرج تحت فئة البرمجيات الخبيثة المصرفية عبر الهاتف المحمول ذات الوظائف المعقدة. والعديد من هذه التطبيقات تتنكر كمعجلات ومنظفات، ومديري بطاريات؛ حيث تعرض على المستخدم إعادة توجيه من أجل تثبيت برامج ضارة أخرى من متجر "Play Store" بمجرد تشغيلها.

وتضم القائمة العديد من التطبيقات منها المنظفات بأغلب أنواعها مثل "Master Cleaner" و"Phone Power Booster" والمسرعات التي من المفترض أن توفر طاقة البطارية. وشملت القائمة أيضاً تطبيق "Calling Free" وبعض تطبيقات لفقدان الوزن مثل "AppLock Privacy Protector" و"Wifi- Hotspot" وبعض تطبيقات الحماية من الفيروسات "Virus Cleaner".