مركز خدمات المستفيدين بـ "صحة جدة" يستقبل أكثر من 80 ألف مراجع

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قدّم مركز خدمات المستفيدين بـ "صحة جدة" خدماته لأكثر من 80.500 ألف مراجع بنسبة إنجاز بلغت 97 %، وذلك خلال العام الماضي 1439هـ، حيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين بشكل مباشر، دون أن يتكبّدوا عناء التنقل بين إدارات المديرية، كما يحرص المركز على تقديم خدماته بسرعة وإتقان وجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتم بالتعاون مع الجهات كافة؛ للوصول إلى رضا المستفيد.
يُذكر أن مركز خدمات المستفيدين مجهّزٌ بجميع التجهيزات التقنية والإلكترونية وأماكن الانتظار وشاشات العرض، كما أنه في حال لم تتم خدمة المستفيد بالمركز أو احتاج إلى خدمة إضافية أو مقابلة أيّ مسؤول، فإنه يتم التنسيق من قِبل المركز لإيصاله إلى المسؤول المختص تسهيلاً للمراجع والعمل على راحته.
مركز خدمات المستفيدين بـ "صحة جدة" يستقبل أكثر من 80 ألف مراجعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
قدّم مركز خدمات المستفيدين بـ "صحة جدة" خدماته لأكثر من 80.500 ألف مراجع بنسبة إنجاز بلغت 97 %، وذلك خلال العام الماضي 1439هـ، حيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين بشكل مباشر، دون أن يتكبّدوا عناء التنقل بين إدارات المديرية، كما يحرص المركز على تقديم خدماته بسرعة وإتقان وجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتم بالتعاون مع الجهات كافة؛ للوصول إلى رضا المستفيد.
يُذكر أن مركز خدمات المستفيدين مجهّزٌ بجميع التجهيزات التقنية والإلكترونية وأماكن الانتظار وشاشات العرض، كما أنه في حال لم تتم خدمة المستفيد بالمركز أو احتاج إلى خدمة إضافية أو مقابلة أيّ مسؤول، فإنه يتم التنسيق من قِبل المركز لإيصاله إلى المسؤول المختص تسهيلاً للمراجع والعمل على راحته.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
10:13 AM
بنسبة إنجاز بلغت 97 % وذلك خلال العام الماضي 1439هـ
قدّم مركز خدمات المستفيدين بـ "صحة جدة" خدماته لأكثر من 80.500 ألف مراجع بنسبة إنجاز بلغت 97 %، وذلك خلال العام الماضي 1439هـ، حيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين بشكل مباشر، دون أن يتكبّدوا عناء التنقل بين إدارات المديرية، كما يحرص المركز على تقديم خدماته بسرعة وإتقان وجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم، والعمل على مواصلة التطوير والتحسين التي تتم بالتعاون مع الجهات كافة؛ للوصول إلى رضا المستفيد.
يُذكر أن مركز خدمات المستفيدين مجهّزٌ بجميع التجهيزات التقنية والإلكترونية وأماكن الانتظار وشاشات العرض، كما أنه في حال لم تتم خدمة المستفيد بالمركز أو احتاج إلى خدمة إضافية أو مقابلة أيّ مسؤول، فإنه يتم التنسيق من قِبل المركز لإيصاله إلى المسؤول المختص تسهيلاً للمراجع والعمل على راحته.
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المصدر : الخليج 365
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