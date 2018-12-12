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محمد بن مسعود - الدمام - مرحبًا بالأصدقاء على أرض ⁧‫#المملكة⁩ عبر تأشيرة ⁧‫#شارك_العالمية⁩.. هل تعرف تفاصيلها؟ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 10:01 AM نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مرحبًا بالأصدقاء على أرض ⁧‫#المملكة⁩ عبر تأشيرة ⁧‫#شارك_العالمية⁩.. هل تعرف تفاصيلها؟ ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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