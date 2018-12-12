الأمم المتحدة تعثر على أسلحة إيرانية جديدة في اليمن .. وتؤكّد: تورُّطهم يتواصل

محمد بن مسعود - الدمام - بينها قاذفتان لصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئياً

كشف تقرير للأمم المتحدة عن وجود أسلحة جديدة إيرانية الصُنع في اليمن؛ الأمر الذي يؤكّد استمرار طهران في تزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالأسلحة، وتورُّطها في دعم المتمردين.

جاء ذلك في تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ سيناقشه مجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

وقال التقرير إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "فحصت حاويتين-قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات، كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن" وفق "سكاي نيوز".

وأكّد التقرير أن خبراء الأمم المتحدة "لاحظوا سمات خاصة بإنتاج إيراني، وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017".

وأضاف تقرير الأمم المتحدة، أنها "فحصت أيضا صاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئياً، وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني".

وسيناقش مجلس الأمن التقرير في اجتماع يعقد عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ويُفترض أن يحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتقرير جوتيريش يتعلق خصوصاً بالتزام إيران بالاتفاق النووي الذي وُقع في 2015 مع ست قوى كبرى.. وانسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في مايو، وأعادت فرض العقوبات على طهران.