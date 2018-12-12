- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "تعليم مكة" توجه مديري المدارس بضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وجهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة قادة المدارس بنين وبنات بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والطفولة المبكرة) لضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.
جاء ذلك من خلال تعميم عاجل وهام حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أرفقت بمعيته صيغة لخطاب يطبع ويرسل لأولياء الأمور، بعد تعديل في صيغته وتوقيعه من قِبَل قائد المدرسة لمد جسور التواصل بين المنزل والمدرسة.
وبيّنت من خلاله أهمية هذه الأيام؛ داعية ولي الأمر إلى حث ابنه على الحضور؛ لوجود برامج إثرائية وتعزيزية وعلاجية.
وأكدت أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك الخطط، عن طريق مكاتب إدارات التعليم والمدارس؛ لضمان تطبيقه والتعامل مع حالات الغياب بالإجراءات المحددة.
"تعليم مكة" توجه مديري المدارس بضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسيأحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-12
وجهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة قادة المدارس بنين وبنات بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والطفولة المبكرة) لضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.
جاء ذلك من خلال تعميم عاجل وهام حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أرفقت بمعيته صيغة لخطاب يطبع ويرسل لأولياء الأمور، بعد تعديل في صيغته وتوقيعه من قِبَل قائد المدرسة لمد جسور التواصل بين المنزل والمدرسة.
وبيّنت من خلاله أهمية هذه الأيام؛ داعية ولي الأمر إلى حث ابنه على الحضور؛ لوجود برامج إثرائية وتعزيزية وعلاجية.
وأكدت أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك الخطط، عن طريق مكاتب إدارات التعليم والمدارس؛ لضمان تطبيقه والتعامل مع حالات الغياب بالإجراءات المحددة.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
09:43 AM
دعت أولياء الأمور إلى حث الأبناء على الحضور لوجود برامج إثرائية وتعزيزية
وجهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة قادة المدارس بنين وبنات بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والطفولة المبكرة) لضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.
جاء ذلك من خلال تعميم عاجل وهام حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أرفقت بمعيته صيغة لخطاب يطبع ويرسل لأولياء الأمور، بعد تعديل في صيغته وتوقيعه من قِبَل قائد المدرسة لمد جسور التواصل بين المنزل والمدرسة.
وبيّنت من خلاله أهمية هذه الأيام؛ داعية ولي الأمر إلى حث ابنه على الحضور؛ لوجود برامج إثرائية وتعزيزية وعلاجية.
وأكدت أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك الخطط، عن طريق مكاتب إدارات التعليم والمدارس؛ لضمان تطبيقه والتعامل مع حالات الغياب بالإجراءات المحددة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "تعليم مكة" توجه مديري المدارس بضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" توجه مديري المدارس بضرورة تطبيق خطة الانضباط المدرسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .