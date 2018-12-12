كراني يتوقّع حالة عدم استقرار جوي .. هنا موعدها والمناطق المتأثرة بها

محمد بن مسعود - الدمام - قال: انطلقت من وسط أوروبا وبداية تأثيرها عندما تحط رحالها بـ "المتوسط"

توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ بداية حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاضطراب الجوي وسط أوروبا وشرقها بدأ يترك بصماته بتكوُّن اضطراب جوي بين أواسط المتوسط وشرقه، الذي سيكون بداية انطلاقة حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة ستسود أجواءنا عبر أجواء الشمالية الغربية، ويتمركز محور نشاطها -بعون الله- على الغربية، والجزء الأوسط من الشمال، تليه بقية الأجواء".

وكانت "الأرصاد" قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار خفيفة على مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، وأمطار رعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.