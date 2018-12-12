- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع كراني يتوقّع حالة عدم استقرار جوي .. هنا موعدها والمناطق المتأثرة بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ بداية حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاضطراب الجوي وسط أوروبا وشرقها بدأ يترك بصماته بتكوُّن اضطراب جوي بين أواسط المتوسط وشرقه، الذي سيكون بداية انطلاقة حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة ستسود أجواءنا عبر أجواء الشمالية الغربية، ويتمركز محور نشاطها -بعون الله- على الغربية، والجزء الأوسط من الشمال، تليه بقية الأجواء".
وكانت "الأرصاد" قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار خفيفة على مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، وأمطار رعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
كراني يتوقّع حالة عدم استقرار جوي .. هنا موعدها والمناطق المتأثرة بهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ بداية حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاضطراب الجوي وسط أوروبا وشرقها بدأ يترك بصماته بتكوُّن اضطراب جوي بين أواسط المتوسط وشرقه، الذي سيكون بداية انطلاقة حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة ستسود أجواءنا عبر أجواء الشمالية الغربية، ويتمركز محور نشاطها -بعون الله- على الغربية، والجزء الأوسط من الشمال، تليه بقية الأجواء".
وكانت "الأرصاد" قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار خفيفة على مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، وأمطار رعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
09:37 AM
قال: انطلقت من وسط أوروبا وبداية تأثيرها عندما تحط رحالها بـ "المتوسط"
توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ بداية حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاضطراب الجوي وسط أوروبا وشرقها بدأ يترك بصماته بتكوُّن اضطراب جوي بين أواسط المتوسط وشرقه، الذي سيكون بداية انطلاقة حالة عدم استقرار مع نهاية الـ ٤٨ ساعة المقبلة ستسود أجواءنا عبر أجواء الشمالية الغربية، ويتمركز محور نشاطها -بعون الله- على الغربية، والجزء الأوسط من الشمال، تليه بقية الأجواء".
وكانت "الأرصاد" قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار خفيفة على مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، وأمطار رعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، كراني يتوقّع حالة عدم استقرار جوي .. هنا موعدها والمناطق المتأثرة بها ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن كراني يتوقّع حالة عدم استقرار جوي .. هنا موعدها والمناطق المتأثرة بها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .