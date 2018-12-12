تسوية عبر الحدود .. مسؤول إماراتي: الرياض وأبو ظبي بدأتا باستخدام عملة رقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المنصوري يوضح في مؤتمر: تكنولوجيا مالية والبلدان قاما بالاشتراك في تطويرها

نقلت وكالة رويترز، اليوم، عن محافظ البنك المركزي الإماراتي، قوله: السعودية والإمارات بدأتا استخدام عملة رقمية؛ قامتا بالاشتراك في تطويرها.

تفصيلاً؛ قال مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود، بما في ذلك عملة رقمية؛ قامتا بالاشتراك في تطويرها لذلك الغرض.

كما قال المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة إستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومةً بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.

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"رويترز" نقلت عنه قوله: البلدان قاما بالاشتراك في تطويرها

مسؤول إماراتي: الرياض وأبو ظبي بدأتا باستخدام عملة رقمية

نقلت وكالة رويترز، اليوم، عن محافظ البنك المركزي الإماراتي، قوله: السعودية والإمارات بدأتا استخدام عملة رقمية؛ قامتا بالاشتراك في تطويرها.