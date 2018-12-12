السعودية اليوم / تدشين مشاريع تطويرية في مستشفى نجران العام



نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

دشنت "صحة نجران" مشروع توسعة الطوارئ بمستشفى نجران العام الجديد الذي يضم قسم طوارئ للأطفال مجهزة بـ 5 أسرة, ومشروع تجهيز قسم لتنويم الاطفال بسعة 29 سريراً .

وأوضحت الصحة في نجرانً أن هذه المشاريع ستسهم بإذن الله في تقليل فترات الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى التي تقدم خدماتها العلاجية للأطفال ، لافتة إلى أن المشروع يشمل تطوير مدخل الطوارئ و انتظار المرضى ومناطق الفرز والفحص الطبي مع توفير التجهيزات اللازمة من أجهزة طبية وغير طبية و قوى عاملة من مختلف التخصصات حيث تم دعم المستشفى بكوادر طبية مؤهلة في تخصصات متعددة .

الجدير بالذكر أن مستشفى نجران العام أستقبل أكثر من 119 الف مراجع خلال العام المنصرم منهم (50307) مراجعين لأقسام الطوارئ, فيما بلغ عدد العمليات خلال نفس الفترة 2017 عملية جراحية ناجحة.

// انتهى //

10:37ت م

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نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسدشنت "صحة نجران" مشروع توسعة الطوارئ بمستشفى نجران العام الجديد الذي يضم قسم طوارئ للأطفال مجهزة بـ 5 أسرة, ومشروع تجهيز قسم لتنويم الاطفال بسعة 29 سريراً .وأوضحت الصحة في نجرانً أن هذه المشاريع ستسهم بإذن الله في تقليل فترات الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى التي تقدم خدماتها العلاجية للأطفال ، لافتة إلى أن المشروع يشمل تطوير مدخل الطوارئ و انتظار المرضى ومناطق الفرز والفحص الطبي مع توفير التجهيزات اللازمة من أجهزة طبية وغير طبية و قوى عاملة من مختلف التخصصات حيث تم دعم المستشفى بكوادر طبية مؤهلة في تخصصات متعددة .الجدير بالذكر أن مستشفى نجران العام أستقبل أكثر من 119 الف مراجع خلال العام المنصرم منهم (50307) مراجعين لأقسام الطوارئ, فيما بلغ عدد العمليات خلال نفس الفترة 2017 عملية جراحية ناجحة.// انتهى //10:37ت م0024

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