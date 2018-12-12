السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وبريطانيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.
واهتمت بإبداء باكستان قلقها إزاء تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، وعدته خطراً على الأمن الإقليمي والعالمي.
وأخبرت عن اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون البرلماني.
وتطرقت إلى إدراج الولايات المتحدة الأمريكية باكستان على قائمتها السوداء للدول التي تنتهك الحريات الدينية.
أمنياً أشارت إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في إحباط عملية إرهابية كبيرة بإقليم بلوشستان مع مصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات.
وعرجت على استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية ومؤشرات الأسهم في بورصة كراتشي رغم محاولات الحكومة لاحتواء الأزمة الاقتصادية.
وتطرقت إلى دعوة الحكومة الباكستانية لليابان لتعزيز استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية في باكستان.
أفغانياً أخبرت الصحف عن مقتل 12 شخصاً بينهم 4 من رجال الأمن إثر هجوم انتحاري استهدف موكب أمني في العاصمة كابل.
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