السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية

الخرطوم 05 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توقيع الرئيس السوداني عمر البشير على قانون الانتخابات لعام 2018م.وأبرزت الصحف ترحيب مجلس الأمن الدولي، في بيان له أمس ، بالتحسن المستمر في الوضع الأمني في جميع أنحاء دارفور، مرجعا الأمر إلى نشر القوات الحكومية وحملة جمع السلاح.وعرجت صحف الصباح على تحميل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة- لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس-.ونقلت صحف الأربعاء عن مسؤولين من الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أن الطرفين اتفقا خلال محادثات السويد أمس على تبادل نحو 16 ألف أسير بحلول 19 يناير المقبل.ولفتت الصحف الانتباه إلى تأكيد الأمم المتحدة أمس أن ربع مليون لاجئ سوري سيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام المقبل.وأولت صحف السودان اهتماما بتصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد محادثات أمس، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لا ترى أي إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاقبريكست.// انتهى //10:24ت م0020