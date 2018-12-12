السعودية اليوم / مجلس الشرقية الاستشاري يعقد جلسته الأولى لتطوير أداء الكليات التقنية بالقطيف



الدمام 05 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

استضافت الكلية التقنية بالقطيف أمس الأول، الاجتماع الأول للعام التدريبي 1439/1440هـ للمجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية, برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم .

وشهد الاجتماع عرض عن كلية القطيف قدمه عميد تقنية القطيف المهندس أحمد بن عثمان الغامدي، ومناقشة أهمية تنظيم لقاءات وظيفية تخصصية للقطاعات المستهدفة وفق التخصصات المعتمدة في الكليات والمعاهد غير الربحية بالمنطقة بهدف توظيف الخريجين.

// انتهى //

10:22ت م

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الدمام 05 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستضافت الكلية التقنية بالقطيف أمس الأول، الاجتماع الأول للعام التدريبي 1439/1440هـ للمجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية, برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم .وشهد الاجتماع عرض عن كلية القطيف قدمه عميد تقنية القطيف المهندس أحمد بن عثمان الغامدي، ومناقشة أهمية تنظيم لقاءات وظيفية تخصصية للقطاعات المستهدفة وفق التخصصات المعتمدة في الكليات والمعاهد غير الربحية بالمنطقة بهدف توظيف الخريجين.// انتهى //10:22ت م0019

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