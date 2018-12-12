

جيزان 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان مساء أمس ، اجتماعه الدوري الـ38 برئاسة رئيس المجلس وليد بن أحمد رستم .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها إعادة تشكيل لجنة المشاريع والصيانة , واستعراض مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان الذي سيكون معلمًا في المنطقة , والقرى التي تمت إضافتها لنطاق عمل المجلس.

// انتهى //

10:18ت م

0018



جيزان 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان مساء أمس ، اجتماعه الدوري الـ38 برئاسة رئيس المجلس وليد بن أحمد رستم .وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها إعادة تشكيل لجنة المشاريع والصيانة , واستعراض مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان الذي سيكون معلمًا في المنطقة , والقرى التي تمت إضافتها لنطاق عمل المجلس.// انتهى //10:18ت م0018

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مجلس بلدي جازان يعقد اجتماعه الـ 38 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .