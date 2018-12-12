اقتصادي / أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا



سنغافورة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا اليوم متأثرة بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها حول خفض الإنتاج والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير 49 سنتا ليبلغ سعره 52,14 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير فقد ارتفع 53 سنتا إلى 60,73 دولارا.

// انتهى //

10:17ت م

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سنغافورة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسواصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا اليوم متأثرة بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها حول خفض الإنتاج والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي.وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير 49 سنتا ليبلغ سعره 52,14 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير فقد ارتفع 53 سنتا إلى 60,73 دولارا.// انتهى //10:17ت م0017

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