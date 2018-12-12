السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدعم أربعة مشروعات تعليمية في أوغندا وغامبيا وموريشيوس



جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

اعتمد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات تعليمية لصالح أربعة مشروعات تعليمية في جمهورية أوغندا وجمهورية غامبيا وجمهورية موريشيوس.

وتأتي هذه المساعدات تضامناً من " منظمة التعاون الإسلامي " مع تلك الدول، وتصب في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي لتحقيق التنمية البشرية ورفع مستوى المسلمين في العالم، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.

يشار إلى أن هذه المشروعات جاءت ضمن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في دورته الـ 62 ، المنعقدة في فبراير 2018 في مدينة جدة.

// انتهى //

10:12ت م

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جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساعتمد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات تعليمية لصالح أربعة مشروعات تعليمية في جمهورية أوغندا وجمهورية غامبيا وجمهورية موريشيوس.وتأتي هذه المساعدات تضامناً من " منظمة التعاون الإسلامي " مع تلك الدول، وتصب في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي لتحقيق التنمية البشرية ورفع مستوى المسلمين في العالم، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.يشار إلى أن هذه المشروعات جاءت ضمن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في دورته الـ 62 ، المنعقدة في فبراير 2018 في مدينة جدة.// انتهى //10:12ت م0016

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