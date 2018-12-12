السعودية اليوم / مركز خدمات المستفيدين بصحة جدة يستقبل أكثر من 80 ألف مراجع

جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
قدّم مركز خدمات المستفيدين بصحة جدة خدماته لأكثر من 80.500 مراجع بنسبة إنجاز بلغت 97 % وذلك خلال العام الماضي 1439هـ ،
وتم تقديم الخدمة للمستفيدين بشكل مباشر ، دون أن يتكبدون عناء التنقل بين إدارات المديرية، كما ويحرص المركز على تقديم خدماته بسرعة و إتقان و جودة عالية لإنجاز معاملاتهم و متابعة متطلباتهم و مقترحاتهم و العمل على مواصلة التطوير و التحسين التي تتم بالتعاون مع كافة الجهات للوصول إلى رضا المستفيد .
يذكر أن مركز خدمات المستفيدين مجهز بجميع التجهيزات التقنية والإلكترونية وأماكن الانتظار وشاشات العرض كما أنه في حال لم تتم خدمة المستفيد بالمركز أو احتاج إلى خدمة إضافية أو مقابلة أي مسئول فإنه يتم التنسيق من قبل المركز لإيصاله إلى المسؤول المختص تسهيلاً للمراجع و العمل على راحته .
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