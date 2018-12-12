السعودية اليوم / إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل تختتم برنامج " التحول الرقمي بالتربية الفنية "



حائل 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث أمس، البرنامج التدريبي " التحول الرقمي بالتربية الفنية "، استهدف على مدى ثلاثة أيام, معلمات ومشرفات التربية الفنية بالمنطقة .

ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة المركزية رئيسة قسم التربية الفنية منال خضير رجب، إلى تنمية مهارات المتدربات في تطبيق الفن التدريبي ومفهوم الفن الرقمي والفرق بين مفهومي الفن التقليدي والرقمي، وكذلك التصميم الجرافيكي, إضافة إلى التعريف بالأدوات المساعدة للفن الرقمي والتعرف على أنواع الفرش في بعض البرامج وتطبيق الرسم بالقلم الضوئي باستخدام البرنامج (Sketch Book ).

// انتهى //

09:54ت م

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حائل 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث أمس، البرنامج التدريبي " التحول الرقمي بالتربية الفنية "، استهدف على مدى ثلاثة أيام, معلمات ومشرفات التربية الفنية بالمنطقة .ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة المركزية رئيسة قسم التربية الفنية منال خضير رجب، إلى تنمية مهارات المتدربات في تطبيق الفن التدريبي ومفهوم الفن الرقمي والفرق بين مفهومي الفن التقليدي والرقمي، وكذلك التصميم الجرافيكي, إضافة إلى التعريف بالأدوات المساعدة للفن الرقمي والتعرف على أنواع الفرش في بعض البرامج وتطبيق الرسم بالقلم الضوئي باستخدام البرنامج (Sketch Book ).// انتهى //09:54ت م0013

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