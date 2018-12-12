هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

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جدة - خالد شويل - تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء، وتقدم “متابعات الخليج 365” لقرائها أسعار العملات مقابل العملة المحلية: الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7738 جنيه مصري الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6881 جنيه سوداني الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.6616 دينار جزائري الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9529 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.2022 دينار عراقي الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2868 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3393 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.9299 ليرة لبنانية الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.6965 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3709 دينار ليبي الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3941 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5375 درهم مغربي الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2705 ليرة سورية الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.6028 شلن صومالي الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7457 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0304 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9705 ريال قطري الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.2768 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7832 دينار تونسي الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7260 ريال يمني الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4471 فرنك جيبوتي واتساب يخصص ميزته الأحدث لمستخدمي هواتف أيفون



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