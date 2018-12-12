شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح الإجراءات لو كانت الدفعة 0.00 أو ناقصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن طريقة تقديم شكوى في حساب متابعات الخليج 365 وذلك بسبب مبلغ الدعم، موضحًا أنه دخل على (حالات الدفعات) عبر الموقع الرسمي للبرنامج لاختار أيقونة (تقديم الشكوى) ولكنه لم يجدها.

وردت خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول إنه في حال كانت الدفعة “0.00” بإمكانه تقديم شكوى مالية من تاريخ الدفعة، وفي حال كانت الدفعة “ناقصة أو لم تستلم” بإمكانه تقديم شكوى مالية بعد مرور أربع أيام من تاريخ الدفعة، في مدة أقصاها 3 أشهر.

وفي وقت سابق، أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لضمان تحقيق أهداف البرنامج، يحرص على التأكد من إفصاح المستفيد عن إجمالي الدخل الشهري من خلال الجهات ذات العلاقة.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي إعادة توجيه الدعم والمنافع الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منصة موحدة، وثانيًا تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر على الأسر والناتج عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وأخيرًا تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

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