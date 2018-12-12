شكرا لقرائتكم #جدة .. حريق في مصنع للتغليف والتذهيب بالصناعية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكن الدفاع المدني في جدة، صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع للتغليف والتذهيب بالمنطقة الصناعية الأولى.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن سقوط أية إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما لم يوضح أسباب الحادث أو تفاصيل أخرى عن الواقعة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية السيطرة على الحريق من جانب الفرق التي باشرت الحادث.

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