"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة غرق ثلاثة أطفال ووالدتهم في المهد

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تكشفت لـ "سبق" تفاصيل جديدة حول حادثة غرق ثلاثة أطفال ووالدتهم في وادي المخاضة بمركز هبا بمحافظة المهد والتي لازالت أصداء هذه الفاجعة تتردد في أوساط المحافظة، بعدما فجع الأب برحيل زوجته وأطفالها "3 أطفال" لم يكمل عمر أصغرهم العامين، لتختم حياتها بزيارة والدتها في نفس القرية.

وتفصيلاً كشف قريب الأسرة ماجد ابن زويد لـ "سبق" أن الفقيدة وأطفالها كانوا في زيارة لوالدتها التي تسكن بالقرية نفسها، وتفاجأت الأسرة باختفاء الأطفال وعند البحث عنهم وجدوا قرب المستنقع فذهبت الوالدة لتنقذهم لتجدهم يتساقطون واحداً تلو الآخر فحاولت إنقاذهم ولكن غرقت معهم - رحمهم الله - فيما نجا الشاب الأكبر من الحادثة بعدما تمسك في إحدى الأشجار جانب المستنقع.

وأضاف ابن زويد يقول: تواصل بعض المارين من جانب هذا المستنقع بالدفاع المدني وتم مباشرة الحادثة واستخراج الفقيدة وثلاثة من أبنائها، محذراً "ابن زويد" من المستنقعات المائية التي خلفتها الأمطار في عدد من القرى والتي قد تتسبب في حوادث مؤلمة.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني قد أكد أنه تبلغنا في تمام الساعة ١٥:٠٠ من عصر السبت الماضي عن سقوط أربعة أشخاص قرب منزلهم في وادي المخاضة بمركز صفينة بمحافظة المهد.

وبين الجهني أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول تم نزول السباحين داخل مستنقع مائي بعمق ٣ أمتار بالوادي واتضح وجود أربعة أشخاص داخل المستنقع تم انتشالهم متوفين ثلاثة أطفال ووالدتهم وتم نقلهم لمستشفى المهد وجار تسليم الحادثة لشرطة المهد حسب الاختصاص.

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