"الأرصاد": تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الرياض والقصيم وحائل والجوف

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتنشط الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، وأمطار رعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الرياض والقصيم وحائل والجوفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتنشط الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، وأمطار رعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
08:19 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على 4 مناطق
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتنشط الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة، وأمطار رعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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