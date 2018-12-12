"ترامب": أثق بالأمير محمد بن سلمان والجميع ملتفٌ حوله ويدعمه

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه وثقته في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مشيراً إلى أنه "قائد في السعودية وهي حليف جيد للغاية".
وذكر ترامب في مقابلة مع "رويترز" عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد؛ فقال: "يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".
وأكد الرئيس الأمريكي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يملك سلطة قوية، والجميع ملتفّ حوله ويدعمه.
ترامب مجدداً: أثق في ولي العهد والسعودية حليف جيد للغايةخالد علي الخليج 365 2018-12-12
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه وثقته في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مشيراً إلى أنه "قائد في السعودية وهي حليف جيد للغاية".
وذكر ترامب في مقابلة مع "رويترز" عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد؛ فقال: "يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".
وأكد الرئيس الأمريكي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يملك سلطة قوية، والجميع ملتفّ حوله ويدعمه.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
08:15 AM
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
08:32 AM
قال في مقابلة مع "رويترز": الجميع ملتفّ حوله ويدعمه
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه وثقته في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مشيراً إلى أنه "قائد في السعودية وهي حليف جيد للغاية".
وذكر ترامب في مقابلة مع "رويترز" عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد؛ فقال: "يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".
وأكد الرئيس الأمريكي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يملك سلطة قوية، والجميع ملتفّ حوله ويدعمه.
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المصدر : الخليج 365
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