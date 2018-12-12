"ترامب": أثق بالأمير محمد بن سلمان والجميع ملتفٌ حوله ويدعمه

محمد بن مسعود - الدمام - قال في مقابلة مع "رويترز": الجميع ملتفّ حوله ويدعمه

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه وثقته في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مشيراً إلى أنه "قائد في السعودية وهي حليف جيد للغاية".

وذكر ترامب في مقابلة مع "رويترز" عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد؛ فقال: "يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

وأكد الرئيس الأمريكي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يملك سلطة قوية، والجميع ملتفّ حوله ويدعمه.