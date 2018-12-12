شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 131.24 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مبلغ 149.98 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 137.49 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 131.24 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.49 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.49 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 74.99 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,664 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,050 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 149,984 ريالًا.

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