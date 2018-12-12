شكرا لقرائتكم #كرمك_سيدي_لتوصيه_كليه_التربيه .. 20 عامًا من انهيار الأحلام متى تنتهي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سنوات تمر ولا زالت القصة المحزنة تعيشها خريجات كليات التربية، وعددهن أكثر من 20 ألف حالمة انهارت طموحاتهن بعد أن تم تأهيلهن ليكن معلمات، ولكنهن لا يجدن فرصة وظيفية حتى اليوم.

وناشدت خريجات كليات التربية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل العاجل لتوظيفهن؛ حتى لا يضيع عمرهن سدى بعد أن تعلمن لسنوات، ولكن كانت الحصيلة بالنسبة لهن إغفالًا لحقوقهن.

يردن أبسط حقوقهن:

وقالت الخريجات: إنهن يردن أبسط حقوقهن؛ لأنهن مستوفيات جميع الشروط ومعطلات لأكثر من 10 سنوات، مطالبين بالإنصاف والعدل عن طريق الحصر والتوظيف.

وأكدن أن عددهن يتجاوز 20 ألف حالمة انهارت طموحاتهن، وأن انتظار حل قضيتهن من جانب وزارة التعليم أصبح يشبه انتظار المطر أيام الصيف الحارة حيث الشمس تأبى الرّحيل، ولكنهن ينتظرن من ولي العهد تلك اللحظات السعيدة المبشرة بمكرمة ملكية تفسح لهُن الطريق نحو مستقبل وظيفي ومعيشي أمن.

وقالت منيرة المشيخص: “خريجات الوطن جميعًا نلمس من خلال تغريداتهم قوة الإيمان بالله ثم حب الوطن فمثل هؤلاء هم من سيخرجنا أجيال يجعلون عشق الوطن نبراس لهم سامح الله من عطل تعيينكم ماذا استفاد بعد أن جعل البلد يخسر هذه الطاقات البشرية المتجددة؟!”.

قصة ألم!

وأوضح عبدالله عبدالعزيز أن “هذه القضية ليست وليدة اليوم إنما قصة ألم وبطالة ومعاناة امتدت لأكثر من 20 عامًا ولا زالت كذلك حتى هذه اللحظة لذلك ومن هنا يتوجه بمطالبه والتي تتلخص في التوظيف المباشر إلى ملكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز”.

أما وردة فعلقت بقولها: “أهلنا تعبوا معنا من أول مراحل تعليمنا حتى وصلنا إلى هذه الكلية بعد سنوات من التعب والمشقة والظروف التي لا يعلمها إلا الله كله من أجل تحقيق حلم يراود أهلي قبل أن يراودني، أريد أن أكون فعّالة ومنجزة لبلدي ولنفسي لا تحرمونا من حقنا الذي طال انتظاره”.

الخدمة المدينة: التعليم تحدد الاحتياج

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، أكد في وقت سابق أن وزارة التعليم هي التي تحدد مدى حاجتها للخريجات العاطلات وليس وزارة الخدمة المدنية.

وأضاف الظاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه لم يصل الوزارة حتى الآن أي توجيه من مجلس الوزراء بخصوص خريجات التربية العاطلات، مؤكدًا أنه متى وصل لن تتأخر الخدمة المدنية عن تنفيذه.

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