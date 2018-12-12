شكرا لقرائتكم في 3 أيام.. تحركات مكوكية تبدأ بالقمة الخليجية وتنتهي بـ #محمد_بن_سلمان_في_الفورميلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دومًا ما يؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمامه بالتفاصيل وتشريفه الفعاليات التي تمثل المملكة عالميًّا بنفسه لمتابعة الاستعدادات، ليسجل حضوره أمس الثلاثاء في سباق السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018.

وظهر ولي العهد في صورة التقطها المصور بندر الجلعود وهو يتناول ببساطة وجبة في استراحة قصيرة خلال زيارته إلى مقر الفورمولا إي بالدرعية بعيدًا عن البروتوكولات.

وتأتي هذه الزيارة بعد جلسة مجلس الوزراء التي حضرها ولي العهد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم اتخاذ عددٍ من القرارات فيها أبرزها الموافقة على النظام البحري التجاري.

ولم يكن حضور جلسة مجلس الوزراء ومتابعة تجهيزات فورمولا هي التحركات الوحيدة لولي العهد المعروف بحيويته، حيث غادر مساء أمس الأول الاثنين الشرقية بعد أن دشن مدينة سبارك السعودية للطاقة.

وستسهم المدينة التي دشنها ولي العهد بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ومن المتوقع أن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وقبل ذلك، كان ولي العهد حاضرًا في قمة التعاون الخليجي التي استضافتها الرياض.

وشدد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ39 على ضرورة وحدة الصف والهدف في مواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

كما أكد قادة المجلس حرصهم على وحدة الصف بين أعضاء المجلس، وأشار إعلان الرياض إلى أن رؤية الملك سلمان وضعت الأسس لاستكمال منظومة التكامل الخليجي.

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