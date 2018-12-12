الان تتابع تفاصيل الوظائف النسائية في مؤسسة البريد السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن توفر وظائف شاغرة للنساء وذلك للعمل في قسم التطبيقات والخدمات الالكترونية بمدينة الرياض. وقالت أن الوظائف متاحة لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص حاسب آلي أو هندسة حاسب آلي. وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://jobs.sp.com.sa/ar/

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