شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لاستقبال بلاغات مدارس مكة.. لأول مرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أمس (الثلاثاء)، مركز العمليات والطوارئ المدرسية بتعليم مكة لاستقبال البلاغات لأكثر من 1600 مدرسة عبر قناة المشاريع والصيانة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، إن المركز يعتبر مبادرة نوعية لاستقبال البلاغات عبر الهاتف المجاني 8002450011 المدعوم بـ8 خطوط وتسجيلها في برنامج الصيانة أو عن طريق البرنامج مباشرة للأجهزة الذكية، وبعد ذلك يتم تحويل البلاغات إلى مستقبليها، إذ خُصص أشخاص لمتابعة البلاغات الطارئة والحرجة مباشرة وتحويلها لشركات الصيانة ومتابعتها مع الفرق الميدانية لإنهائها.

وأضاف «هناك بلاغات يتم تحويلها بعد التنسيق لعدد من الشركات والجهات المعنية حيث يستقبل مندوبو هذه الشركات البلاغات والتعامل معها وفق آلية متبعة لذلك»، مشيراً إلى أن استقبال البلاغات يتم على مدار الساعة وعلى فترتين صباحية ومسائية، حيث تستقبل إدارات: الصيانة والتشغيل، الخدمات العامة، تقنية المعلومات، الأمن والسلامة المدرسية، النقل المدرسي، وشركات: المياه، الاتصالات، الكهرباء، وأمانة العاصمة المقدسة والجهات الأمنية والهلال الأحمر والدفاع المدني البلاغات عبر مندوبيها للتعامل معها.