شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: تدشين أول مواقف ذكية بعد 30 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) تستعد أمانة العاصمة المقدسة، لتدشين أكبر مشروع استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص بعد 30 يوماً، عبارة عن مواقف للسيارات في محيط المنطقة المركزية يستخدم التقنية الآلية لأول مرة منذ دخول السيارة وحتى خروجها. تستعد أمانة العاصمة المقدسة، لتدشين أكبر مشروع استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص بعد 30 يوماً، عبارة عن مواقف للسيارات في محيط المنطقة المركزية يستخدم التقنية الآلية لأول مرة منذ دخول السيارة وحتى خروجها. ويحتوي المشروع الذي يقع في حي السليمانية القريب من المسجد الحرام على 540 موقفاً داخل المبنى المكون من 13 طابقاً، حيث يتم إيقاف السيارات وإخراجها عبر كرت يتحصل عليه السائق عند البوابات الرئيسية للدخول، ليتم رفعها آلياً إلى المكان المخصص للوقوف، وكذا الحال عند استرجاعها. وحددت الأمانة 10 ريالات للساعة الواحدة طوال العام، حتى في موسمي الحج ورمضان.



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