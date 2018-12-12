شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه يطيح بـ 3 مقيمين هربوا القات المخدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة مكة المكرمة، بـ3 أشخاص تورطوا في تهريب «القات» المخدر على طريق الساحل، وبحوزتهم أكثر من حزمة قات يزيد وزنها على 100 كيلوغرام، تسلمتها إدارة مكافحة مخدرات الليث.

وكانت دوريات قوة أمن الطرق الخاصة في مركز حفار بطريق الساحل، استوقفت مركبة نقل بداخلها شخصان هنديان اشتُبه بوضعهما، وخلال عمليات التدقيق لاحظ رجال الأمن ارتباكهما وسرعة تحركاتهما، ما أسهم في إثارة الشبهات نحوهما، وتم التثبت من المركبة، وخلال التفتيش رصد رجال قوة أمن الطرق الخاصة عدم تناسب مساحة الصندوق الخلفي مع السيارة، إذ يصغر عن المساحة الخارجية وبفحصه اتضح وجود تجويف سري مخفي بعناية، ليتم فتحه وتظهر حزم القات المخدر مربوطة داخل مناديل قماشية بلغت 205 حِزَم وزنها 61 كيلوغراماً.

وفي موقع آخر، ضبطت القوة ذاتها مركبة خاصة يقودها يمني بها 136 حزمة قات، مخبأة داخل مخبأ سري في حقيبة خلفية، وداخل تجاويف الصدام، وتمت إحالة اليمني إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.