شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: التحول للعدادات الذكية خلال 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، عن تغيير جميع العدادات في المملكة بـ«ذكية» خلال 3 سنوات، مشيرا إلى التوجه العالمي لاستخدام العدادات الذكية في خدمات الكهرباء.

جاء ذلك، خلال أعمال المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس (الثلاثاء)، من خلال عقد 7 ورش عمل تحضيرية للمؤتمر، استعداداً لانطلاق فعالياته، بحضور 300 مشارك من المختصين وخبراء عالميين من مختلف قطاعات الصناعة، والجامعات المحلية والإقليمية، والدولية، بفندق (الريتز كارلتون) بجدة.

وسيشهد المؤتمر عقد 6 جلسات على مدى يومين، يقدمها خبراء متخصصون في الشبكات الذكية وتطبيقاتها من 23 دولة حول العالم، كما تشهد فعاليات المؤتمر تدشين منصة تجارة الطاقة الخليجية، وتقديم محاضرة توعوية مسائية عن استخدامات الطاقة.

وتحدثت الورشة الأولى عن «المدن الذكية»، فيما تطرقت الثانية إلى «طرق اختبار المعدات الكهربائية.. المعايير العالمية»، في حين حملت الورشة الثالثة «التحول للنظم الذكية»، بينما أدارت أرامكو السعودية الورشة الرابعة بعنوان «الأمن السيبراني لتطبيقات الشبكات الذكية وأنظمة التحكم الصناعي»؛ بهدف تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتعزيز حماية أمن واقتصاد الوطن من مخاطر الهجمات الإلكترونية، وحماية أنظمة الشبكات الذكية وأنظمة التحكم الصناعي ضد الأخطار واختراقات الأمن السيبراني.

وركزت الورشة الخامسة على «سلامة وأداء الخلايا الكهروضوئية في السعودية»، حيث جرى التطرق للمواصفات المتبعة لتحقق المواصفات التي تتوافق مع بيئة المملكة، كما ناقشت جامعة مانشستر البريطانية في الورشة السادسة تحليل البيانات لدراسة نمط الأحمال الكهربائية، فيما استعرضت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في الورشة السابعة والأخيرة «مفاهيم وأساسيات الشبكات الكهربائية الذكية».

من جهة أخرى، تقدمت الشركة السعودية للكهرباء بعدد من المبادرات الاجتماعية والنوعية للمساهمة في ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة؟»، الذي يركز في دورته هذا العام على «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟». وشملت المبادرات التي استعرضتها الشركة، في اجتماع عقد أمس (الثلاثاء) بمقر إدارة القطاع الغربي بحضور الرئيس التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن آل مناخرة ورئيس القطاع الغربي في السعودية للكهرباء المهندس عبدالسلام العمري، برامج تدريبية وتوعوية وتطوير وتحسين مستوى بعض الخدمات التي يحتاج إليها الحاج والمعتمر في مواقع مروره، إلى أن يصل إلى المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وقدم رئيس فريق تنفيذ المبادرات في السعودية للكهرباء عبدالله آل ناصر عرضاً لمبادرات نوعية نفذتها الشركة.